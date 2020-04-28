Kasapoğlu'ndan tesis müjdesi

Haber: Ceylan Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli sporculara tesis müjdesi verdi. Bakan Kasapoğlu salgın nedeniyle kapatılan spor tesislerinin Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli yıldızlarımıza açılması talimatını verdi. Karar doğrultusunda milli sporcular evlerine yakın olan tesislerde antrenman yapabilecek. Tokyo 2020'nin ertelenmesini de değerlendiren Kasapoğlu, "Kararı asla kayıp olarak görmüyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 13:12