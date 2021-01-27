Kasapoğlu’ndan statların zeminine ilişkin uyarı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bakan Kasapoğlu törende yaptığı açıklamada son günlerde statlara gereken bakımın yapılmadığının gözlendiğini, ilgili denetim ve yaptırımlar için harekete geçtiklerini kaydetti.

Statların devlet tarafından en güzel şekilde yapılmasına karşın bir konunun altını çizmek istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz” dedi.

Bakımsız saha zeminlerinin sporcular için risk teşkil ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Zeminlerin aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, birtakım maalesef dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor, bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, gereken bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

“Zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımları uygulama noktasında harekete geçtik”

Zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımlara da başladıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 81 ilde hiçbir sekteye uğramaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yalova ve Siirt'in ardından bugün Giresun yatırımlarımızı akdedeceğiz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Şırnak ve Van programlarımız olacak. İhtiyaçlar çerçevesinde çalışmalarımızın gücünü, hızını artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Giresun'un kültürüyle, tarihiyle, tabiatıyla ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Giresun önemli bir felaketi atlattı. Yaşanan sel felaketi sonrası Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ve görevlerimiz vesilesiyle bir ziyarette bulunmuştuk. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm imkanlarını Giresun için seferber etti. Tabii biz de o süreçte yurtlarımızı vatandaşlarımızın barınması için açmıştık. Rabbim tüm felaketlerden ülkemizi, tüm insanlığı korusun" ifadelerini kullandı.