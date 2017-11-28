Haber: Gönül Olutürk

2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor ile Kasımpaşa arasında bugün saat 14.30’da oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadın'da oynanacak maçta Boluspor taraftar bölümü 15TL olarak açıklandı. Tarafatartar BİLETLERİNİ www.passo.com.tr'den ya da Stat Gişesinden kartlarına dolum yaparak veya kağıt bilet olarak temin edebilirler. Kasımpaşa – Boluspor maçı bilet fiyatı şu şekilde;

Maraton Açık Tribün: 5 TL

Kale Arkası Kapalı Tribün: 10 TL

Maraton Kapalı Tribün: 20 TL

Misafir Tribünü: 15 TL