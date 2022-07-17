Kasımpaşa-Boluspor maç özeti

İlk hazırlık maçında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Bandırmaspor’u 2-0 mağlup eden Boluspor 2. etap kamp hazırlıkları çerçevesinde Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde oynanan müsabakada Kasımpaşa Ali Demirel'in golü ile müsabakayı 1-0 kazandı. Boluspor 2. etap hazırlık kampına Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerinde devam edecek.

Boluspor Kulübü’nden teşekkür

Boluspor İstanbul’da oynadığı Kasımpaşa maçı sonrası resmi sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol Takımımızın bugün deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında bizleri tesislerinde ağırlayan Kasımpaşa Spor Kulübü’ne ve Kasımpaşa Spor Kulübü CEO’su Sayın Serkan Reçber’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.