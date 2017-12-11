Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’a ait tribün biletleri maç gününe kadar BolusporPassolig kartlar ile satın alınabiliyor. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilecek. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilecek. 3. Kategori öğrenci kombinesi sahip taraftalar kombinelerini transfer edemeyecek. Kasımpaşa Logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabiliyor.Gişe çalışma saatleri hafta içi 09.00 saatleri arası hafta sonu 18.00 maç günü karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar olacak. 7 yaş ve üzeri için Passolig kart ve bilet zorunluluğu var. Passolig kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinde 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekiyor.5. Kategori Çocuk Tribünü bilet satışları karşılaşma günü stadyum gişesinden satışa çıkacak. Çocuk Tribünü’nden indirimli bilet alan taraftarlar biletlerini transfer edemeyecek. Boluspor – Kasımpaşa maçı bilet fiyatları şöyle:

1.KATEGORİ-NUMARALI: 50 TL

2.KATEGORİ-KAPALI: 10 TL

3.KATEGORİ-MARATON: 10 TL

4.KATEGORİ-KALE ARKASI: 10 TL

MİSAFİR TRİBÜN: 10 TL

5.KATEGORİ-ÇOCUK TRİBÜN: 3 TL