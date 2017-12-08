Haber: Esra Öztürk

Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Kayak FederasyonuGenel SekreterDoç. Dr. Sayın Necip Fazıl Kishalı ile Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Kayak Federasyonu, Bolu ve Gerede Arkut Kayaklı Koşu Sporcu Eğitim Merkezimiz hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Federasyon2018 yılında ücretsiz kullanılmak üzere Gerede'de sporculariçin 2017 model ( sıfır kilometre) 14 kişilik taşıt tahsisi gerçekleşmiştir. Ziyarettin ardından Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem, ilgilerinden dolayı Federasyon Başkanı Erol Yarar’a ve ziyaretlerinden dolayı Doç. Dr. Sayın Necip Fazıl Kishalı’ya teşekkürlerini iletti.