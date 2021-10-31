Kayakçılar tekerlekli patenle antrenman yapıyor

Haber: Uğur Balaban

Takımda yer alan 25 kayakçı, kıdemli kayak antrenörü Seda Barut yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Yaşları 6 ile 15 arasında değişen sporcular, kar yağışı öncesinde tekerlekli paten sürat çalışması yapıyor. Haftada bir gün antrenman yapan kayakçılar, kar yağışıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çalışmalarını iki güne çıkaracak.

Seda Barut yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kayak takımında 25 sporcunun bulunduğunu belirten Barut, "Şu an yaptığımız patenli sürat çalışması. Alp disiplini kayağın kış hazırlık antrenmanlarını yapıyoruz. Geçen sene etap yarışlarında ilk 10'a girmiştik. İlk yarışımızdı. Çok mutluyuz. Bu sene daha büyük başarılar bekliyoruz. Hedeflerimiz büyük. İnşallah da yaparız." şeklinde konuştu.

Barut, çalışmaların kar yağışı öncesinde çocukların kondisyonunu yükseltmeye ve güç depolamaya yönelik olduğunu dile getirerek, "Kar yağınca Kartalkaya'ya geçiyoruz. Bu meydanda antrenmanlarımız bitiyor. Hafta sonlarını Kartalkaya'da geçiriyoruz. Yarıyıl tatilinde 15 gün Kartalkaya'da antrenmanlara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.