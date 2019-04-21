KAYAKÇILARDAN KAYMAKAM’A ZİYARET

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2018-2019 sezonunda düzenlenen Kayaklı Koşu liginde 58 altın, 31 gümüş, 22 bronz madalya alarak Türkiye birincisi olan Gerede Arkut Sporcu Merkezi Kayak Takımı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ı ziyaret etti. Sporcularını tek tek tebrik eden, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal “Başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman devam edecektir. İlçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.