Haber: Esra Öztürk

Birçok yarışmada gösterdiği başarıları ile layıkıyla temsil eden Arkut Kayak Takımı, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Gerede Arkut Kayak Takımı’na makam ziyaretinde İlçe Spor Müdürü Mustafa Kocakaya, Kayak Antrenörü Haydar Çetinkaya ve hocaları eşlik etti. 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan 13-14 Aralık tarihinde Erzurum Kandilli’de yapılan K1 Ligi yarışlarında ilçemizi 10 sporcumuz temsil etti. İki gün süren yarışlarda temsilcilerimiz iki altın, beş gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Toplam dokuz madalya ile en fazla madalya alan takım oldu. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ziyarette yaptığı açıklamada; “Başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteklerinin her zaman süreceğini belirterek ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.