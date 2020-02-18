Kayakçılarımız Erzurum’a Damga Vurdu

Haber: Volkan Yılmaz

Geredeli sporcularımız üç kategoride de Türkiye birinciliği elde etti. Sporcularımız 14 altın, 10 gümüş, 4 bronz ve toplamda 28 madalya ile şampiyonaya damga vurdular. Gerede’nin kayak sporcuları Kayaklı Koşu Okullar arası Türkiye Şampiyonasına Erzurum’da damga vurdu. 15 ve 16 Şubat 2020 tarihlerinde Erzurum’da yapılan Kayaklı Koşu Okullar arası Türkiye Şampiyonasına ilçemiz öğrencileri Beden Öğretmeni ve antrenör Fevzi Doğancı ve TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya eşliğinde gitti. Yapılan açıklamada; “Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Okullar arası Türkiye Şampiyonası 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde Erzurum’da yapıldı. Yarışma Teknik Toplantısı 14 Şubat 2020 tarihinde yapılarak, yarışmaya katılacak görevli ve hakem listesi belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi. Bizde Arkut SEM öğrencilerini Erzurum’da yapılan Kayaklı Koşu Okullar arası Türkiye Şampiyonası’ndaki başarılarından dolayı kutluyoruz.