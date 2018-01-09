Haber: Gönül Olutürk

2017-2018 eğitim yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve biathlon Kayak Birinciliği Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde yapıldı. Kayaklı koşu ve biathlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılırken, diğer branşlardaki yarışlar ise Polat Otel tesislerinde gerçekleştirildi. 06-07 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya 29 ilden 645 sporcu katıldı. 6 Ocak Cumartesi günü yapılan 5 km Klasik stil yarışmalarında sporcumuz H.Tarık Aydın 1. Salihcan Duman 3. oldu. 07 Ocak Perşembe günü yapılan 5 km Serbest Stil yarışmalarında Sporcularımız H. Tarık AYDIN 1. Salihcan DUMAN 2. olarak yarışmalara Bolu ilinin adını zirveye yazdırdılar.