Haber: Esra Öztürk

Milli takımda yer alan 6 sporcusuyla günde çift antrenman yapan sporcular, 25 günlük kampın ardından Makedonya ve Yunanistan’da düzenlenecek olan yarışmalara katılacaklar.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle elemelere katılan ve kampa katılmaya hak kazandığını belirten milli takım sporcusu Hamza Dursun, yalaşık 10 yıldır bu sporu yaptığını ifade ederek, “Bence en zor sporlardan birisi kayaklı koşu. Dayanıklılık isteyen bir spor. Diğer spor dallarına göre mesafesi oldukça uzun. Bu yüzden dünyada en çok efor sarf edilen spor branşlarından bir tanesi” dedi.

“Desteğin sürekli verilmesi gerekiyor”

Olimpiyatlara hazırlanırken kayak komitesinden, federasyondan ve bakanlıktan destek gördüklerini fakat desteğin son 1 yılda arttığını söyleyen Dursun şunları kaydetti:

“Bu sene çok büyük destek gördük hem Olimpiyat Komitesi hem Kayak Fedarasyonu’ndan hem de bakanlıktan. Bunun sadece olimpiyat yıllarında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yıllarda da spora teşvik ve desteğin olması gerekiyor. Çünkü biz yarışmalara sadece 1 yıl kala hazırlanıyoruz ve 1 yıl kala bize destek gösteriyorlar. Bu yüzden biz ülkemizde başarılı olamıyoruz. Bence bizim başarılı olamamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü kayaklı koşuda başarılı olmak için en az 10-15 yıllık çalışmadan sonra olimpiyat gibi büyük yarışlara katılmamız gerekiyor. Ama bize yarışmalara 1-2 yıl kala kurumlar destek gösteriyor. Biz uzun vadeli destek ve yardım bekliyoruz. Eğer böyle olursa biz başarılı oluruz.”