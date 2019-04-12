Kayaklı Koşu Takımdan Ziyaret

Haber: Esra Öztürk

Ziyaret sırasında sporcular ve antrenörleri 2018 – 2019 kış sezonu boyunca gerçekleştirilen kayaklı koşu müsabakalarında toplamda 111 madalya aldıklarından ve Türkiye Şampiyonu olduklarından bahsettiler. Ziyaret sonunda desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Şerafettin ÇİLKARA’ya teşekkür ettiler. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak nazik ziyaretlerinden dolayı Kayaklı Koşu sporcularımıza İlçe Müdürümüz Mustafa KOCAKAYA’ya ve antrenörümüz Haydar ÇETİNKAYA’ya teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.