Haber: Esra Öztürk

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu K1,K2 Ligi klasik ve serbest teknik yarışları, 18 ilden 154 sporcunun katılımı ile Gerede Arkut Tesisi’nde 4-5 Mart tarihinde tamamlandı. Yarışmalar sonucunda Bolu ilimiz adına yarışan Ayşenur Duman birinci, Hamit Tarık Aydın birinci ve Songül Yardımcı üçüncü oldu. Müsabakalar sonrası konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyleei: “Katılım sağlayan tüm sporculara, sporcu ailelerine, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı tebrik ederim.”