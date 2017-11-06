Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Gerede ilçesinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arkut Dağı’nda etkili olan yağışla 7 – 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Arkut Kayaklı Koşu Merkezi sporcularını sevindirdi. Kayak yapmaya elverişli kaliteli karı fırsatı bilen sporcular, diğer illerde bulunan kayakçılardan önce antrenmanlarına başladı. Gündüz okula giden gece ise kayaklı koşu merkezinde konaklayan 28 sporcu, okuldan kalan zamanlarında kayak kıyafetlerini giyerek, ilerleyen aylarda katılacakları şampiyonalara antrenman yaparak hazırlanıyor.

Gere Arkut Kayaklı Koşu Merkezi Antrenörü Haydar Çetinka, erken yağan karın kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Sporcuların motive olmuş halde antrenman yaptıklarını belirten Çetikaya, erken başladıkları çalışma temposu ile Türkiye’yi ve Bolu’yu ulusal ile uluslararası yarışmalarda iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Merkezde kayıtlı bulunan ve yatılı eğitim alan 28 sporcu olduğunu aktaran Çetinkaya; “İlçe genelinde çalıştığımız toplam sporcu sayısı 94 kişi. Her geçen gün de sporcu sayımızı arttırabilmek adına seçmelerimizi devam ettiriyoruz. Her yaş kategorisinde sporcularımız bulunuyor. Üniversitede, lisede, ortaokul ve ilkokulda okuyan sporcularımız mevcut” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KAYAĞININ MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRMEK”

Öte yandan merkezde antrenman ve eğitimlerine devam eden sporculardan Ayşegül Duman’ın Türkiye’yi 2018’de Güney Kore’de yapılacak 23. Kış Olimpiyat Oyunları’nda temsil ederek büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını söyleyen Çetinkaya; “Ayşe, ülkemizi temsil edecek sporcularımızın başında geliyor. Daha sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışacak ve ülkemizi temsil edecek sporcularımız var. Ortaokul ve liseden ise Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan sporcularımız bulunuyor. Çok ciddi başarılar elde edeceğine inandığımız sporcularımız var. Amacımız kayaklı koşuda Türk kayağının makus talihini değiştirebilmek" dedi.

Çetinkaya, Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nin önemine değinerek, şunları kaydederek şu şekilde konuştu; "Devam eden birkaç projemiz var ki bunlardan en önemlisi mobil suni karlama sistemi. Suni karlama sistemi hayata geçtiğinde kayakçılarımız dünyada bulunan rakipleri ile aynı zaman dilimi içinde kayak takma fırsatı bulacak. Bu proje ile sezonu 30 ile 45 gün önce açma şansımız olacak. Arkut Dağı hem konumu hem de yükseklik itibarıyla kayaklı koşu sporuna en uygun merkez durumunda. Bunun yanında burada federasyon tarafından tescili yapılmış 6 uluslararası standartta pist bulunmakta. Biz bu avantajımızı kullanarak şampiyonalara dünyadaki rakiplerimizle aynı şartlarda hazırlanmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kayaklı Koşu Merkezi'nde yatılı olarak eğitimine devam eden ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdullah Yılmaz da erken yağan karın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Kayak yapmaya okullarındaki seçmelerle başladığını anlatan Abdullah, "Okulda arkadaşlarımızla oynarken Haydar hoca seçmeler için geldi. O zaman çok merak ettim. Kışı da seviyordum. Orada kayak falan takmıştım. Bayağı hoşuma gitti. Haydar hoca da beni seçti. O zamandan beri kendime koyduğum büyük hedefler için kayak yapıyorum. Kayağa başlayalı 3 yıl oldu. Etapların hepsinde birinciliğim var. Türkiye şampiyonuyum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olup Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Yılmaz, kayak sporunun derslerindeki başarısını da arttırdığını ifade ederek, "Spora başlamadan önce derslerim kötüydü, çok çalışmıyordum. Spora başladıktan sonra derslerime daha çok çalışıyorum. Çok eğlenceli bir spor." diyerek sözlerini tamamladı