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Kayaklı koşuda altın madalya Bolu’nun

Yiğit Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği sporcularından Hiranur Çığrılı Büşra Demirdaşlı ve 2019-2020 sezonu kayaklı koşu eleme yarışması U12 kızlarda 180 puanla ilk sıraya yerleşti.

Kayaklı koşuda altın madalya Bolu’nun

Haber: Volkan Yılmaz

Bolulu kayakçılar Erzurum’da yapılan kayaklı koşuya damga vurdu. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da yapılan 2019-2020 sezonu ülke geneli kayaklı koşu yarışmalarında U12  kızlar kategorisinde Yiğit Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği sporcularından Hiranur Çığrılı Büşra Demirdaşlı topladıkları 180 puanla ilk sırada yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.  Ayrıca başarılı bir performans sergileyen Hiranur Çığrılı 4.01’lik rekorla ilk yarışında ilk altın madalyasını aldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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