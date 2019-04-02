Kayaklı Koşuda Şampiyonlar Belli Oldu

Haber: Gökhan Aksoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nca planlanan Bolu/Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce organize edilen Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği müsabakaları önceki gün Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği müsabakalarına 13 ilden katılım sağladı. İki gün süren yarışmalar yapılan ödül töreni ile sona erdi. Sporcular ödüllerini Gerede Belediye Başkanı Mustafa ALLAR, Gerede Halkla İlişkiler Müdürü Baki SUNGUR, Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan ÇETİN, Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa KOCAKAYA'dan aldılar. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak müsabakalara katılan tüm sporculara teşekkür eder; dereceye giren takımlarımızın başarılarının devamını dileriz. Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…” ifadeleri kullanıldı.