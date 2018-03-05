Haber: Esra Öztürk

Erzurum / Kandilli’de 26-28 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2018 Faaliyet Programında yer alan K2 Ligi ve Minikler Ligi 2.Ayak Kayaklı Koşu Yarışları gerçekleştirildi.K2 Ligi ve Minikler Ligi 2.Ayak Kayaklı Koşu yarışlarında kayakçılarımız göstermiş olduğu üstün performanslar sonucu herkes tarafından takdir topladı ve toplamda 6 altın madalya ile yarışmaya damga vurdular.

Yarışmada sporcularımızdan;

İrem DURSUN 1. gün 1.5 km Klasik Teknik yarışında ve 2. gün 1.5 km Serbest Teknik yarışında 1.

Abdülhamit AYDIN 1.gün 2.5 km Klasik Teknik yarışında ve 2. gün 5 km Serbest Teknik yarışında 1.

Kemal ÇELİK 1. gün 1.5 km Klasik Teknik yarışında ve 2. gün 2.5 km Serbest Teknik yarışında 1. oldu.