Haber: Semih Baykal

Bolu-Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezimiz de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen K1 2. Ayak Kayaklı Koşu Yarışmasına Ankara, Ağrı, Bolu, Bitlis, Bingöl, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Kars, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli, Van illeriyle birlikte 15 İlden 141 Sporcu katıldı. Yapılan Müsabakada Bolulu sporcular 5 1.'lik, 4 2'lik, 2 3'lük ile toplamda 11 madalya alarak yarışmaya damga vurdu. Bolu-Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezimiz de yapılan K1 2. Ayak Kayaklı Koşu yarışmaları madalya töreni ile birlikte sona erdi. Törene Gerede Kaymakamı Sayın Cengiz ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili Sayın İsmail Çetin, Gerede İlçe Emniyet Müdürü Ethem Çakır, Gerede Jandarma Komutanı Sayın Mustafa Ülger, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Ertem ve diğer davetliler katılmışlardır.

Dereceye giren İlimiz sporcuları;

Özlem Ceren DURSUN : 1.Gün 2,5 km Klasik Teknik ve 2.Gün 2,5 km Serbest Teknik Yarışında 1.,

Salihcan DUMAN: 2.Gün 5 km Serbest Teknik Yarışında 1.,

Abdullah YILMAZ: 1.Gün 2,5 km Klasik Teknik Yarışında 1. ve 2.Gün 5 km Serbest Teknik Yarışında 2.,

Oğuzhan AYYILDIZ: 1.Gün 2.5 km Klasik Teknik Yarışında 2. Ve 2.Gün 5 km Serbest Teknik Yarışında 1.,

Hamit Tarik AYDIN: 1. Gün 10 km Klasik Teknik ve 2.Gun 10 km Paten Teknik Yarışında 2.,

Ugur Akman: 1. Gün 10 km Klasik Teknik Yarışında 3. ve 2.Gün 10 km Serbest Teknik Yarışında 3. olmuştur.