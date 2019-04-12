"KAYBETME ŞANSIMIZ KALMADI"

Haber: Gönül Olutürk

Ligin 29. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek Denizlispor, maçın hazırlıklarını Haluk UlusoyTesisleri'nde, teknik direktör İldiz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.Futbolcular, ısınma ve koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip antrenmanı yarı alanda çift kalemaçla tamamladı.Teknik direktör Yücel İldiz, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin sonuna doğru heyecan ve stresi çokmaçlara çıkacaklarını söyledi.Adanaspor maçını kazanmalarının kendileri için mutluluk verici olduğunu anlatan İldiz, "Rakibimiz Boluspor, ligdebulunduğu konumdan dolayı maça kazanmak için çıkacaktır. Evimizdeki Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Sonadoğru kaybetme şansımız kalmadı. Bundan sonra hep gülen taraf olmak istiyoruz." dedi.İldiz, Boluspor'u eli boş gönderip son 5 haftaya avantajla girmek istediklerini belirtti.Abalı Denizlispor, ligde 28 hafta sonunda 58 puan ve gol averajıyla lider durumda bulunuyor.