Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig 16. Hafta karşılaşmasında Boluspor’a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 3 – 0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası konuk ekibin teknik direktörü Yücel İldiz, maçı değerlendirerek kaybetmeyi hak ettiklerini söyledi. İldiz; “Haftalardır süre gelen iyi oyunumuz vardı. Deplasmanda da iyi oynuyorduk. Bu mücadelenin de öyle olacağına inandık. İlk 45 dakikada denge de geçen karşılaşmada, genel olarak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarının hemen başlarında kendi hatamızdan yediğimiz gol ile istediğimiz oyunu yapamadık. Son haftalardaki Eskişehirspor’u ortaya koyamadık ve pahalıya patladı. İyi oynamadık ve kaybetmeyi hak etti” ifadelerini kullandı.