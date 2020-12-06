Haber: C.Kutay Aykan

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözeri, son 2 maçını kazanan iki ekibin karşılaşmasının beklendiği gibi mücadeleci geçtiğini belirtti. Genç rakiplerinin çok mücadele ettiğini, kendilerinin de buna karşılık verdiğini aktaran Sözeri, şöyle konuştu: "Aslında öne de geçtik, kazanabilirdik de ama anlık hatamızdan, top ayağımızdayken kaptırdığımız toptan dolayı golü yedik. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz, deplasmanda aldığımız 1 puana seviniyoruz. Oyuncularım şunu göstermeye başladı. Biz bir takımız, biz büyük bir aileyiz. Ne kadar eksiğimiz olursa olsun biz çıkarız bu forma için bu camia için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bunu gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Artık yenilmeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubu, bir camia olmak benim için çok kıymetli."