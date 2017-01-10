Haber: Esra Öztürk

Medipol Başakşehir maçını oynadıktan sonra Kayseri'ye gelmeyecek olan Kayserispor kafilesi karayolu ile Bolu'ya geçecek. 18 Ocak Çarşamba günü Bolu Atatürk Stadyumunda ziraat Türkiye Kupası 5.maçını Boluspor ile oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar kupa maçının ardından yine Kayseri'ye gelmeyecek ve ligin 18.haftasında yine deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı için Bolu'dan Manisa'ya geçecek. 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Akhisar Belediyespor maçı oynadıktan sonra havayolu ile Kayseri'ye gelecek olan Kayserispor kafilesi 2 haftada 3 maç oynamış olacak. Yorucu bir yolculuk yapacak olan Kayserispor yaklaşık 1 aydır Kayseri'den ayrı kalmış olacak.