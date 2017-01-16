HABER: Esra ÖZTÜRK



Kulüpten yapılan açıklamada Bolu Atatürk Stadyumu'nda bulunan PASSOLİG gişesi ve www.passo.com.tr'de bilet satışları yapılacağı belirtildi.





Müsabaka ile ilgili bilgiler





BİLET SATIŞ LOGO KISITI





Ev Sahibi takım biletleri, Kayserispor logolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kayserispor logolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabilirler.



BİLET KOMBİNE TRANSFER KISITI





Kombine ve bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

ÖZEL BİLGİLER

Karşılaşmada kağıt bilet satışı yapılmayacaktır.

Kategori Bilet Fiyatı

1.Kategori 25,00 TL

2.Kategori 10,00 TL