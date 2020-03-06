Kazan ve Bekle!

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Liginde temsilcimiz Bolu Belediyespor geçtiğimiz hafta evinde lider Kale 1957 takımına 3-0 yenilerek 5.sıraya gerileyip, play-off hattının gerisine düşmüştü. Temsilcimiz bitime son haftada bugün 22.hafta mücadelesinde Göztepe Takımı’nı konuk edecek. Bolu Belediyespor bu maçı 3-1 ya da 3-0 kazanırsa, 5.sırada yer alan Karşıyaka’nın Edremit Belediye karşısında puan kaybetmesi halinde play-off biletini cebine koyacak. Temsilcimiz aksi takdirde sezona noktayı koymuş olacak. Bu önemli mücadele bugün saat 16.30’da 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimizde hedef galibiyet.

22.HAFTA

7 Mart Cumartesi

14.00: Sarıyer Belediye-İzmir BŞB

14.00: Kale 1957-Anadolu Üniversitesi

16.30: Bolu Belediyespor-Göztepe

16.30: Küçükyalı Y.Spor-Çanakkale Belediye

16.30: Karşıyaka-Edremit Belediye Altınoluk

18.30: M.E.Marmara Akademi-Büyükçekmece