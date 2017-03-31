Haber: Esra Öztürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da Senegal U-20 Afrika Kupası'na giden Diarra, kadro dışı kalan Soner, cezalı Arapi ve sakat Abdülkadir maç kadrosunda yer almadı. Kırmızı-beyazlılarda Jansen ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor. Rakip takım ise ligde kalmak adına bu maçtan galibiyetle ayrılmaktan başka birşey düşünmüyor.

Boluspor Antep’te, Maç TRT Spor'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 35 puanla 7. sırada bulunurken ev sahibi ise 24 puanla 16.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını dün tamamlayan ekibimiz 11.00’de G.Antep’e hareket etti. Ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Boluspor’da kilit isim yine Poepon

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. En son Eskişehirspor ağlarını sarsan Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Rakipte ise 8 gollü Muhammet Reis dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

Boluspor deplasmanda sıkıntı yaşıyor

Boluspor'un zorlu maç öncesi dış sahada son 6 mücadelede gülemedi. Kırmızı-beyazlılar dışarda en son A.Demirspor’u yaklaşık 2.5 ay önce 2-1 yenmişti. Bu maçtan sonra ekibimiz deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 2 puan alabildi. G.Antep BB ise 6 maçtır 3 puanı bir arada göremedi.