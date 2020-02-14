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Kazan ve İşi Bitir!..

Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde şampiyon mücadelesi veren temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda ligin önemli maçında Karşıyaka’yı konuk edecek.

Kazan ve İşi Bitir!..

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadın 1.Ligi 19.hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu Belediyespor hafta sonunda play-off yolundaki en büyük rakibi Karşıyaka takımını konuk edecek. Kazananın büyük ihtimalle Play-Off'a kalacağı maç bir anlamda sezonun finali olacak. 17 Temmuz Spor Salonu’nda saat 14.30’da oynanacak olan tarihi maça Boluspor taraftarı çıkartma yapacak ve günün, belki de yılın maçı olacak olan Boluspor-Ümraniyespor öncesi bu zorlu mücadelede filenin sultanlarını yalnız bırakmayacak. Temsilcimiz bu kritik maçı kazanarak play-off yolunda önemli bir avantajı yakalamak istiyor. Rakip Karşıyaka ise ligde Bolu Belediyespor’un hemen altında yer alıyor. Ekibimizde hedef galibiyet. Ligde haftanın programı şöyle:

19.HAFTA

15 Şubat Cumartesi

13.00: Anadolu Üniversitesi-Sarıyer Belediye

14.30: Bolu Belediyespor-Karşıyaka

16.00: Edremit Belediye-Çanakkale Belediye

16.00: Büyükçekmece-Küçükyalı Y.Spor

16.00: Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediye

16 Şubat Pazar

16.00: Kale 1957 Spor-M.E.Marmara Akademi

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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