Kazanamazsan Yanarsın!

Haber: Volkan Yılmaz

Son 7 haftada aldığı 5 puanla düşme hattından çıkamayan Boluspor 15 haftalık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor bugün saat 19.00’da Giresun Atatürk Stadı’nda ligde son haftaların düşüşteki takımı Giresunspor’a konuk oluyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele ligde kalmayı garantilemek az da olsa play-off şansını sürdürmek isteyen Giresunspor için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor Cumartesi sabahı yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat ve cezalı oyuncunun olmaması moralleri yerine getirdi. Zorlu maç öncesi Giresunspor son 2 iç saha maçını kazanamadı. Giresunspor iç saha maçlarında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Boluspor ise son 9 dış saha maçında 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Boluspor ile Giresunspor arasında ligin ilk yarısında Bolu’da oynanan maçı Boluspor 2-0 kazanmıştı.