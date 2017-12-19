



Haber: Esra Öztürk

İlk sete BMTAL 4-0 önde başladı. BAL skoru 4-4 yaprak eşitliği yakaladı. BMTAL 10-8’lik skorla öne geçti. BMTAL 19-16’lık skorla ilk sette ki üstünlüğünü sürdürdü. 25-20’lik skorla ilk seti BMTAL kazandı. İkinci sette yine BMTAL etkili oyununu sergileyerek 3-1 önde başladı. BAL çabuk toparlanıp skoru 6-6 yaparak kısa sürede eşitliği yakaladı. Teknik molaya BMTAL 12-8 önde girdi. İkinci seti 25-16 BMTAL kazandı. Üçüncü sete BAL 7-0 önde başladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı üçüncü sette BMTAL geriden gelerek skoru 17-17 ye getirdi. Üçüncü seti de BMTAL 25-21’lik skorla kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.