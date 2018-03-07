Haber: Gönül Olutürk

U 16 Ligi 3.grupta mücadele eden Boluspor ligin 21.haftasında Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Ankara Gölbaşı Mogan Sahasında oynanan mücadeleyiGençlerbirliği 2-1 kazandı. Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golleri Sarp Ekinci ve Ahmet Sarıkaya kaydetti. Boluspor’un tek golünü ise Serhat Çam kaydetti. Galibiyetin ardından 3 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği puanını 39’a çıkarıp liderlik koltuğuna yerleşirken, Boluspor ise 37 puanda kalarak 2.sıraya geriledi. Boluspor ligin 22.haftasında Eskişehirspor’a konuk olurken, Gençlerbirliği ise Atiker Konyaspor2u konuk edecek.

Stad: Ankara Gölbaşı Mogan

Hakemler: Tutku Can Özkök, Azad İlhan, Muhammet Alperen Çetiz

Gençlerbirliği: **Altan Polat, ** Orhun Baytan, ** Seyit Ali Kahya, ** Rıfat Yalınkılıç, ** Batuhan Uçan, ** Mustafa Yorulmaz, ** Ahmet Arda Tuzcu, ** Hasanalp Birken, ** Sarp Ekinci, ** Ömür Batuhan Aslanoğlu, ** Ahmet Sarıkaya

Boluspor: ** Mustafa Bedirhan Sezgin, ** Mert Karakaya, ** Ertuğrul Düğen, ** Emre Pınar, ** Serhat Çam, ** Fatih Kavas, ** Erdem Can Polat, ** Uğur Kaan Bilgi

** Berkcan Cengiz, ** Mert Özer, ** Mithat Yasin Mendi

Goller: 39.dk Sarp Ekinci, 58.dk Ahmet Sarıkaya (Gençlerbirliği), 10.dk Serhat Çam ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 46.dk Batuhan Uçan, 68.dk Mustafa Yorulmaz (Gençlerbirliği), 69. Mert Özer (Boluspor