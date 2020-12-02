Kazanan Taraf Kim Olacak?

Haber: Erdal Tanrıverdi

1970 yılında başlayan Boluspor-Altay rekabeti 50. yılına ulaştı. Rekabette Boluspor’un 18’e, 17 galibiyet üstünlüğü bulunmuyor. İlki 20 Aralık 1970 yılında oynanan ve Boluspor'un 1-0 kazandığı maçla başlayan Boluspor Altay rekabeti 50. yılına ulaştı. Yarım asırlık rekabette 50. maça çıkan iki ekipten Boluspor 18 kez sahadan galip ayrılırken, Altay 17 kez gülen taraf oldu. 15 müsabakada ise kazanan çıkmadı. 2019-2020 sezonunun 4 haftasında karşılaşılan maçta gülen taraf Altay oldu. ve deplasmanda Kırmızı-beyazlı ekibi 2-0 yendi. Sezonun 21. haftasında İzmir’de karşılaşan maçta yine gülen taraf Altay oldu ve sahadan 2-1’lik bir skor ile ayrıldı.