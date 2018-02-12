Haber: Semih Baykal

Ligin 21. Haftasında Boluspor evinde Grandmedical Manisaspor’u Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan ve Poepon’un golleriyle 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Emre Gültekin “İki haftadır kötü sonuçlar alıyorduk. Fakat oyun olarak iyi oyun oynuyorduk. Bu mağlubiyetlerden sonra Manisaspor maçı ile beraber çıkışa geçmek istiyoruz. Bugün galibiyet inancıyla sahaya çıktık ve oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

“BUGÜN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ”

Melih Okutan ise; “Bugün kazanmak önemliydi. İkinci yarıya Giresunspor galibiyeti ile başladık ama daha sonra iki kötü sonuç aldık. Bu bizi olumsuz etkiledi. Bugün kazanmak için sahaya çıktık. Bu maçı, önümüzdeki maçlar için çıkış maçı olarak görüyoruz. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bende gol atarak katkıda bulundum. Kazandığımız için mutluyuz.