HABER: Gönül Olutürk

Açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise, "Bugünkü müsabaka, ligin en formda ekibine karşı oynana bir maçtı. Deplasmanda böyle bir maçtan puan almak bizim için çok sevindirici. Rakibi iyi analiz ettik. Oyundaki iki oyuncumuzun zorunlu değiştirmemiz bizi endişelendirdi. Rakipte bir oyuncunun kırmızı kart görmesi maçı bizim lehimize değiştirdi. Aslında sayısal üstünlükler her zaman kazanç germez ama bu maçta bizim için yararlı oldu. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu