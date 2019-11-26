Kazandığımız Moral Önemli

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’in 12. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta rakibe pozisyon vermediklerini ve birlikte hücum yaptıklarını söyleyerek, “Karşımızda deneyimli ve çıkışa geçen bir takım vardı. Rakibimizin dengesini bozduk ve bulduğumuz golle avantajı yakaladık. Rakibe pozisyon vermedik. Atabileceğimiz çok gol pozisyonu vardı ama bunları atamadık. Beklediğimiz gol son dakikada geldi” dedi. Özellikle savunmayı iyi yaptıklarını anlatan Eroğlu, “Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bu galibiyetle birlikte, önümüzdeki 5 hafta bu moral bizi farklı yerlere taşıyacak” ifadelerini kullandı.