Kazandık Derken Kaybettik

Haber: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da izledi. Salih Yergin'in talebeleri 2 yeni transfer desteği ile çıktığı maçın çekişmeli geçen ilk setini 27-25 kazanmayı bildi. 2. sette daha farklı bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar 25-12 gibi farklı bir skorla bu setide kazandılar. 2-0 maçta öne geçen temsilcimiz 3 ve 4'üncü sette sahada adeta kayboldu. Bu setleri, 25-17 ve 25-18 kaybeden temsilcimiz Tea Break setini de 15-11 kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı 1 puanla kapatan temsilcimiz önümüzdeki hata deplasmanda Edremit Belediye Altınoluk'a konuk olacak.