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11 Nisan 2018 Çarşamba
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    • “Kazandık ve çok mutluyuz”

    Karacasu 2011’i 3-1 yenerek şampiyon olan Göynük Belediyespor Antrenörü Hacı Köksal ve takım kaptanı Arif Kahraman açıklamalarda bulundular.

    11 Nisan 2018 Çarşamba 13:57
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    “Kazandık ve çok mutluyuz”

    Haber: Semih Baykal

    Şuan ki duygularının tarifinin zor olduğunu belirten Göynük Belediyespor antrenörü Hacı Köklü “Şuan ki duygularım inanılmaz derecede yüksek. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yöneticilerimizi başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Maddi manevi destekleyip hep yanımızda oldular. Göynük halkımıza şampiyonluk hayırlı olsun. Biz sezon başından beridir kar kış demeden gelip idmanımızı yaptık. Göynüğe zor imkanlarla gidip geldik. Sonuçta Play Off’un son maçıydı. Bu maçın böyle geçeceğini ve stresli olacağını biliyorduk. Çünkü 3 takımında iddiası vardı. Bize galibiyetten başka bir seçenek yoktu. Maç öncesi arkadaşlarımızla koşup gereken bilgileri aktardım. Takımıma bu maçın çok zor ve stresli geçeceğini anlattım. Zor geçeceğine rağmen sonuçta gülen tarafın biz olacağını biliyordum. Kazandık ve çok mutluyuz. Yeniçağa takımıyla final maçı oynayacağız. Umarım kazanan taraf biz oluruz ve Bölgesel Amatör Ligine biz çıkarız.

    “Şampiyonluğu ilan etmek istiyorduk

    Son maça motivasyon anlamında iyi hazırlandıklarını belirten takım kaptanı Arif Kahraman “Motivasyon olarak bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Bu son maçı kazanıp, hiçbir şeyi düşünmeden şampiyonluğu ilan etmek istiyorduk. Şimdi önümüzde daha zor bir maç var. Onun hazırlıklarını devam ettireceğiz. Amacımız Bölgesel Amatör Lige çıkmak. İnşallah bunu başarırız. Sezon başında yoğun bir arkadaş grubumuz vardı. Kadro derinliği açısından kalabalıktı. İster istemen sezon ilerledikçe oynayan, oynamayan falan zor bir süreçten geçtik. Kalabalık bir kadro olunca herkes oynamak istiyor. Bu bizim açımızdan tatlı bir heyecandı. İyi hazırlanıp güzel karşılaşmalar geçirdik. Sonunda da şampiyon oldu. şampiyonluktan sonra takımda moraller çok yüksek. Hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Maçta kontrollü oynayarak, rakibimizin de güzünü bilerek ve onlara saygı duyarak çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız.

    Anahtar Kelimeler: Karacasu, 2011’i, 3-1, Yenerek, şampiyon

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