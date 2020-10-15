Haber: C.Kutay Aykan

Temür, yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere bu arayı hazırlık maçı oynayarak geçirdik. Takımın birbiriyle oynamaya ihtiyacı olduğu bu dönemi fırsata çevirdik. Son haftalarda iyi bir gidişatımız var. Bunu genele yaymak istiyoruz. Şimdi önümüzde Ankaraspor maçı var. O maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmak” dedi. Temür, son iki maçı da kazandıklarını anımsatarak, “Bursaspor ve Boluspor galibiyetleri moral bulma adına çok iyi oldu. Takım içinde çok iyi bir uyum var. Herkes aile gibi. Yönetim, teknik heyet ve personeller büyük bir birliktelik içinde. Bu da ister istemez sahaya yansıyor. Zaten başarı da birlik ve beraberlikle gelir. Biz bu başarının bu sezon geleceğini düşünüyoruz. Çünkü Giresunspor’un artık geleceğini düşünen teknik heyeti ve yönetimi var. Biz ne karar alıyorsak geleceği düşünerek alıyoruz.” diye konuştu. “Biz Giresunspor’un kimseye muhtaç olmadan ayakta durması gerektiğini düşünüyoruz.” diyen Temür, “Bunu da borçsuz bir Giresunspor ile başarabiliriz. Giresunspor’un borcu olmasa ligdeki gelirleriyle birlikte zaten ayakta durabilir. Biz kısa vadede düşünceler içinde değiliz. Biz uzun vadeli düşünceler içindeyiz. Biz bu kulübün geleceğini daha aydınlık yapmak istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.