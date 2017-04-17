Haber: Ceylan Beykoz

Sezona 4-1’lik flaş Sivasspor galibiyetiyle başladıktan sonra deplasmanda Elazığspor’u da yenerek lige süper giren Boluspor, 7.haftada Denizlispor’u 2-0, 8.haftada Giresunspor’u ve 9.haftada ise G.Antep BB Spor’u 2-1’le geçmişti. Kırmızı-beyazlılar bu 3 maçlık serinin ardından 10.haftadan sonra bir türlü istikrarı yakalayamamıştı. Haftalar süren kötü sonuçların ardından 2.yarıdaki Giresunspor maçı ile yeniden çıkışa geçen Boluspor 25.haftayı 4-1’lik galibiyetle kapattı. Temsilcimiz 26.haftada G.Antep BB Spor’u deplasmanda 2-1, 27.haftada ise Göztepespor’u 1-0 yendi. Boluspor yarın Altınorduspor’u da yenerse 4 maçlık galibiyet serisine ulaşıp sezonun en iyi serisine ulaşmış olacak.