HABER: Esra ÖZTÜRK



Yarkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularının sahada kazanma isteklerini gösterdiğini belirtti.





Maçı kazanmak için tüm oyuncularının verilen görevleri yerine getirdiğini bildiren Yarkın, şöyle konuştu:



