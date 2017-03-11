HABER: Esra ÖZTÜRK
Yarkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularının sahada kazanma isteklerini gösterdiğini belirtti.
Maçı kazanmak için tüm oyuncularının verilen görevleri yerine getirdiğini bildiren Yarkın, şöyle konuştu:
"Bunun neticesinde kazandık. Geçen hafta yaşadığımız kriz ve stresten sonra maça çok iyi konsantre olduk. Uzun süredir kazanamamanın stresini üzerimizden atarak güzel bir dönüş yaptık. Geri dönmek her zaman takımın ivmesini arttırır. Önümüzdeki hafta Büyükşehir Gaziantepspor maçıyla çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."
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