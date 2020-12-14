

Haber: C.Kutay Aykan

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını dile getirdi. Sayhan, camia ve takım olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini anlatarak, şunları söyledi: "Kovid-19'lu 9 oyuncumuz yok. Bu çerçevede bile biz hakem camiasına, rakibe, oyuna karşı saygılı olmak istiyoruz. Oyuncuları bu konuda geliştirip kazanmak istiyoruz. Bugünkü oyunun ilk yarısının hakkı beraberlikti ama ikinci yarı kazanmak için her şeyi yaptık. Oyuncularımız genç, oyun dönem dönem gelgitli hale dönüyor. İlk yarı dikkatliydik, ikinci yarı arzu ve isteğimiz dikkatten daha fazlaydı. Üçü de birleşince galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama berabere bitti."