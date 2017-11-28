Haber: Semih Baykal

Boluspor takımı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçı öncesi Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar kupada da iddialı olduklarını belirterek “Pazartesi günü geldik, 2 gün antrenman yaptık. Sonra Elazığ’a gittik. 30 saatten fazla yolculuk yaptık. Gene bir deplasman yapacağız. Yine bir 4 saatlik bir yolculuk var. Kolay olmayacak. Rotasyon yapacağız. Oldukça büyük bir rotasyon yapacağız. Aşağı yukarı ilk on birin tamamını değişik oynatabiliriz. Bu rotasyon iddiamız yok anlamına gelmesin. Kupada da iddialıyız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIMIN ÖZGÜVENİ ARTTI

Ligde alınan galibiyetlerle takımının özgüveni arttığını belirten Sait Karafırtınalar “10 haftada 8 puan, 3 hafta 9 puan iyi bir çizgi. Oyuncuların coşkusundan, istek ve arzularından son derece memnunum. 14 günde 4 tane maç oynayacağız. Bu maçların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Hakikaten ağır bir periyottan geçiyoruz. Deplasmandan gol yemeden alınan 6 puan takımın geleceği açısından çok önemliydi. Şimdi takımın hedefleri çok farklı. İlk günde de söylemiştim, çok farklı hedeflerim var diye. Orada da ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Oyuncularda bunun farkına vardı. Oyuncularımın da özgüveni arttı. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettirip aynı coşku ve kalitede oyunla gol yemeden bitirmek istiyoruz.Çok semimi olarak söylüyorum ki böyle bir puan hedeflemedim. Benim hedefim her maçı kazanmak. Kazanabiliriz diye oyuncuları bu anlamda motive etmeye çalışıyoruz. Bu maçın 3 tanesini de kazandık. Onlarda gördü neden olmasın diye. Ama sonuna kadar hepsini kazanacağız anlamına gelmiyor. Ama kazanabiliriz de. Böyle bir potansiyelde var bu takımda. Onun için mücadele edeceğiz. Her maça bir tane maçımız var gibi düşünüp öyle hareket edeceğiz”dedi.