Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig’de mücadele veren Akhisarspor, 2020-2021 sezonunun 11. hafta maçında Spor Toto Akhisar stadında Ankaraspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip 76. dakikada Beykan ile bulduğu golle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İyi de bir maçtı. Geçen hafta umutlu başlamıştık. Ama bazen istediklerinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bizim için kötü oldu. Önümüzdeki maçlarda bunun telafisi için çalışacağız. Söylenecek başka bir şey yok” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:37