Kazanmak Tek Çare!..

Haber: Ceylan Beykoz

Aradan önce oynadığı son 3 maçta 7 puan alarak kırmızı çizginin bir basamak üzerine çıkan Boluspor mutlak kazanmak zorunda olduğu mücadelede 21 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor’un 1 puan önünde yer alan Boluspor avantajını korumak, İzmir ekibi ise kalan haftalarda korkulu rüya yaşamamak adına bu maçı kazanmak zorunda. Seyircisiz oynanacak olan zorlu maç öncesi Boluspor’da Poepon’un sezonu kapatmış olması, Kubilay ve Emre’nin sakatlıkları teknik heyeti düşündürürken Altınordu’da ise sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın takımı Bolu’da yalnız bırakacak. 2 takımın ilk yarıda İzmir’de oynadığı maçı Altınordu Okan ve Kemal’in golleriyle 2-0 kazanmıştı. Haftanın en önemli maçları arasında yer alan mücadele Bein Max 2’den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.