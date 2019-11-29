Kazanmaktan Başka Çare Yok

Haber: Volkan Yılmaz

4 haftalık çıkışı geçtiğimiz hafta İzmir deplasmanında sona eren Boluspor 1 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda son 5 haftada tüm maçlarını kazanan Ekol Göz Menemenspor takımını konuk edecek. Mücadele Boluspor için hayati öneme sahip. Haftalar sonra düşme potasındaki takımların sadece averajla üstünde yer alan Boluspor ligde ilk kez karşılaşacağı Menemespor’un yenmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da Bilal, Hakan Arslan, Gökhan ve Mustafa’nın sakatlıkları devam ediyor. Menemenspor son 2 deplasman maçını kazanarak dikkatleri üstüne çekerken, Boluspor ise iç sahada 2 maç kazanabildi. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından olarak görünen mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.