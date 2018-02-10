Haber: Semih Baykal

Ligin ikinci yarısında son iki haftada kaybettiği altı puanla play off potasından uzaklaşan Boluspor Cumartesi günü saat 13:00’da evinde Grandmedical Manisapor ile karşılaşacak. Hafta boyunca kendi tesislerinde maçın hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlılar, sahadan 3 puan alarak tekrar play off potasına girmek istiyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu çalışması ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.