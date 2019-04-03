“Kazanmamız Gerekiyordu”

Haber: Gökhan Aksoy

Başkente puan almak için geldiklerini ifade eden Kaynak, şunları söyledi: "Mutlaka puan için Ankara'ya geldik. Gençlerbirliği liderlik mücadelesi veriyor. Bizde üst sıralarda ilk 6 içinde sezonu tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz güzel bir golle öne geçti. Devre arasına böyle girdik. Oyuncularımıza soyunma odasında puan alır, yeneriz dedim. Gençlerbirliği eksik kalınca gol bulup kazanmamız lazımdı ancak rakibimiz eksik olmasına rağmen iyi direndi. Bundan sonra her maçı kazanmak için oynayacağız."