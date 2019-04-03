“Kazanmamız Gerekiyordu”

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak rakip eksik kaldıktan sonra maçı kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

“Kazanmamız Gerekiyordu”

Haber: Gökhan Aksoy

Başkente puan almak için geldiklerini ifade eden Kaynak, şunları söyledi: "Mutlaka puan için Ankara'ya geldik. Gençlerbirliği liderlik mücadelesi veriyor. Bizde üst sıralarda ilk 6 içinde sezonu tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz güzel bir golle öne geçti. Devre arasına böyle girdik. Oyuncularımıza soyunma odasında puan alır, yeneriz dedim. Gençlerbirliği eksik kalınca gol bulup kazanmamız lazımdı ancak rakibimiz eksik olmasına rağmen iyi direndi. Bundan sonra her maçı kazanmak için oynayacağız."

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Play off heyecanı başlıyor
Play off heyecanı başlıyor
  1. Spor

banner133

banner128

banner129

banner124