Haber: Gönül Olutürk

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise, "Tabii ki bu maç bizim açımızdan stresi bol bir maç oldu. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için de en az rakip kadar mücadele etmemiz, rakip kadar koşmamız gerekiyordu. İlk yarıda bunu çok fazla sahaya yansıtamadık. Özellikle rakibin 10 kişi kalması bizim şansımız, bunu kabul etmemiz lazım. İkinci yarıda golü bulduktan sonra daha rahat oynayan ve stresi üzerimizden atan, daha rahat bir görüntü çizdik. Play-Off'un içinde olmak için bu tür maçları kazanmak gerekir. Şimdi izin var izni iyi kullanıp daha sonraki maçlara iyi hazırlanarak sonuna kadar mücadelemizi sürdürmemiz bizim için önemli. Manisa maçı var daha sonra Bolu maçı var içeride oynayacağımız iki Adana maçı var. Son kalan maçlarımızı sonuna kadar kazanma arzusu içerisinde, sürdüreceğiz. Büyük ihtimalle Play-Off'un içende kalırız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.