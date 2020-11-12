Kazanmayı unuttular

Haber: N.Halid Altundal

ALTINORDU PUANI KAPTI

Altınordu, zorlu Samsun deplasmanından 1 puan çıkardı. Samsunspor'un 2 direkten dönen vardı ama oyunun kontrolünü de Altınordu hiç kaybetmedi. Tecrübeli rakibi karşısında öne geçti, iyi top çevirdi, beraberlik golünü yedi ama maçı vermedi. Böyle bir rakip karşısında alınan 1 puan çok değerli. Altınordu'nun bu genç kadrosu ile sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağını gösterdi. Bu maçta bu sinyalleri verdiler.

AKHİSAR TEKLİYOR

Yedikleri 2 penaltı golü, atamadıkları bir penaltı ile 2 puanı sahada bıraktılar. Ligin maç kazanamayan 2 takımından birisi olan Boluspor karşısında kopuk kopuk bir oyun oynadılar. Kulüp zor günlerden geçiyor bu da sahaya yansıyor. Bunlar mutlak kazanılması gereken maçlar. Kazanmış olsalardı milli maç arasında moralli gedeceklerdi. Mevcut kadronun motive edilmesi gerekiyor. Bu da yönetimin görevi.

ALTAY'A SOĞUK DUŞ

Altay, kendi sahasında Balıkesirspor'a kaybetti. Korona Altay'ı kırdı geçirdi. Tam takım olarak idman yapamadan maça çıktılar. Buna rağmen yedikleri gollerde büyük defans hataları yaptılar. Rakibin kontra tuzağından çıkamadılar ve milli araya moralsiz gidiyorlar. Balıkersirspor 3-4 kez gittiği rakip kalede 3 gol buldu. Akıllı oynadılar. Böyle bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Topa sahip olduklarında sakin kaldılar ve hızlı kontralarla skora gittiler. Son anda yapılan transferler takıma alıştıkça oyun olarak da göze çarpmaya ve skor almaya başladılar. Altay'dan sonra, Menemenspor da korona ile boğuşuyor. Adanaspor maçları iptal edildi.