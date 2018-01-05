Haber: Esra Öztürk

Sezon başında Boluspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Özgür Kazar ligin ikinci yarısında Hatayspor’da forma giyecek.Antakya Belediye Başkanı ve Fenerbahçe kongre üyesi olan Lütfi Şavaş’ın ısrarla takıma katılmasını istediği Özgür Kazar’ı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan rica edip Hatayspor kadrosuna kattı. Boluspor alt yapısında yetişen ve profesyonel olan Özgür Kazar kırmızı beyazlı forma altında alt yapıda bir Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği yaşamıştı. Özgür Kazar, Fenerbahçe’de formasıyla bu sezon U21 takımında 13 karşılaşmada çıktı. Bu maçlarda 724 dakika süre alırken bir gol kaydetti. Antakya Belediye Başkanı ve Fenerbahçe kongre üyesi olan Lütfi Şavaş’ın ısrarla istediği Özgür Kazar için Fenerbehçe Alt yapı koordinatörleri ‘Özgür’e ihtiyacımız var’ demelerine rağmen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı araya sokarak transferi noktalayıp Hatayspor’a transferi onaylandı. Ayrıca Hatayspor Fenerbahçe alt yapısında İsmail Kaya’yı da transfer etti.