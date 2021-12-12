Keçiören son nefeste geri döndü

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Keçiören son nefeste geri döndü

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, 3-2'lik Ankara Keçiörengücü üstünlüğüyle noktalandı.

Ankara Keçiörengücü, bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti. Royal Hastanesi Bandırmaspor ise haftayı 25 puanda kapattı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin arka direğe pasında Djibrila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Fatih Solmaz'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

21. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığ köşe vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

51. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına ortasında kale önünde Koçer, topu ağlara yolladı. 1-2

77. dakikada sağ kanattan Olawoyin pasını ceza sahası dışındaki Eze'ye aktırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci Gökhan köşeden çeldi.

89. dakikada Djibrila'nın hatasında topu alan Eze'nin şutu filelere gitti. 2-2

90+7. dakikada sol köşeden Ali Yavuz Kol'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin ceza yayı üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk, İlker Yasin Avcı

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan (Talha Yünkuş dk. 76), Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Abdulkadir Korkut (Ogün Bayrak dk. 58), Taşkın Çalış (Ali Yavuz Kol dk. 58), Ackah (Uğur Utlu dk. 76), Djibrila, Olawoyin, Hamza Gür (Vusal İskenderli dk. 58), Eze

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, İbrahim Mirza Aral, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Caner Cavlun, Lokman Gör, Dos Santos, Bilal Ceylan (Gökay Güney dk. 71), Mulumba, Mehmet Özcan, Koçer (Akabueze dk. 85 ?), Kerim Avcı (Doğan Can Davas dk. 70), Levent Ayçiçek (Burak Süleyman dk. 85 ?), Keny

Yedekler: Hüseyin Koç, Veysel Sapan, Süleyman Luş, Landel, Berke Görgün

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Djibrila (dk. 4), Eze (dk. 89), Olawoyin (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Keny (dk. 21), Koçer (dk. 51) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Olawoyin, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Kerim Avcı, Keny, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)

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